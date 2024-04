"Le città visibili": tutto esaurito per il tour dell'assessore Maran

Un successo la serata milanese del "tour" dell'assessore Pierfrancesco Maran che sta portando in giro per l'Italia lo spettacolo teatrale "Le città visibili - Paesaggi urbani in cerca d'autore", ispirato dal suo omonimo libro. Ieri tutto esaurito al teatro Menotti, dove accanto a Maran ha partecipato anche Linus. "Provare a raccontare il futuro delle città in modo nuovo. È il senso delle spettacolo teatrale che ho tratto dal mio libro “Le città visibili”. Politica, musica, letteratura che si fondono per raccontare l’evoluzione delle città", ha spiegato Maran. Questa sera ultimo appuntamento a Genova, al teatro della Tosse.