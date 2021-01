Le Fonti: nasce la live streaming radio

In questi mesi segnati dalla pandemia, la radio non solo si è rilevato un mass media fondamentale per divulgare news e aggiornamenti ma ha assunto sempre di più un ruolo di aggregatore sociale, una fonte di intrattenimento capace di abbattere la distanza. Intuendo le enormi potenzialità di nuovi prodotti come live streaming radio e podcast, Le Fonti ha ridefinito il proprio palinsesto “a portata di voce”. Tutta la programmazione è ora disponibile in streaming sul sito dell’emittente, nella nuova sezione “Live Radio”; con un semplice clic si potrà ascoltare il flusso di diretta (dalle 9.00 alle 17.30), le edizioni aggiornate dei TG Flash e le trasmissioni di approfondimento che spaziano dai mercati, alla politica, al mondo legale. Sulla live streaming radio di Le Fonti, gli ascoltatori ritroveranno le voci già note degli anchor della Tv (Manuela Donghi, Aleksandra Georgieva, Giacomo Iacomino, Federica Chiezzi, Gabriele Ventura, Simona Vantaggiato, Alessia Liparoti) e quelle dei top analyst che aiuteranno il pubblico a restare sempre aggiornato su economia, finanza e scenari macro con un linguaggio semplice e diretto. Il microfono passerà poi a imprenditori, manager, avvocati che avranno l’opportunità di raccontare il proprio business, i progetti aziendali, le strategie adottate per contrastare la crisi pandemica, oppure potranno illustrare le ultime novità legislative che riguardano le imprese e il mondo del lavoro. In un periodo in cui viene spesso usata l’immagine della “chiusura nella bolla”, la nuova live streaming radio di Le Fonti vuole essere invece uno spazio aperto, attraversato da una moltitudine di voci e storie.

“Uno degli slogan della nostra emittente è "Noi ci siamo", che non vuole solo essere un modo di dire retorico, come ben dimostra questa novità – ha commentato Manuela Donghi, anchor e Head of Channel di Le Fonti TV - L'obiettivo di tutto il mio team è quello di essere presente costantemente per rivolgersi a un pubblico eterogeneo e curioso, ponendo l'accento sull'integrazione multicanale che porta ad avere una migliore percezione del brand. Con la live streaming radio che si unisce alla live streaming tv, saremo capillari, arriveremo proprio dappertutto”