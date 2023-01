“La mobilità per il welfare”, convegno alle Stelline

Nei prossimi 10 anni l’integrazione del mondo della mobilità con quello della salute non sarà più un tabù, a partire dalle reali necessità di spostamento delle persone, soprattutto quelle più fragili, più sole e più bisognose.

L’avvio di una sperimentazione di un modello di servizio di trasporto

Anche in vista della razionalizzazione futura dell’offerta sanitaria e per ridurre la disparità territoriale tra città e offerta di servizio specialistico, si applicherà un modello innovativo di concezione della mobilità: si chiama “MaaC, Mobillity as a Community” e rende interoperabili i servizi del territorio agevolando il movimento delle persone a seconda del reale bisogno. Durante il convegno verrà annunciato l’avvio di una sperimentazione di un modello di servizio di trasporto, a chiamata, basato sulle richieste dei cittadini che intendono accedere ai servizi ospedalieri.

Gli ospiti

Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia- Claudia Maria Terzi, Assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile Regione Lombardia- Stefano Bolognini, Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione Regione Lombardia- Guido Bertolaso, Assessore al Welfare Regione Lombardia; Alessandro Venturi, Presidente Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; Alessandro Visconti, Direttore Generale Ospedale Luigi Sacco di Milano, Marco Giachetti, Presidente Fondazione IRCCS Ca’ Granda OspedaleMaggiore Policlinico di Milano, Marco Gasparollo, Inventore di UPsalute consulente di UPcorporation e specialista nel settore del biomedicale