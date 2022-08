Le rubano in casa, usa app del telefono per far arrestare ladro

Le rubano in casa, usa app telefono per far arrestare ladro

Come racconta l’Ansa, una ragazza indiana di 28 anni si è svegliata la mattina di Ferragosto per alcuni rumori nel suo appartamento in via Torricelli, nella zona dei Navigli a Milano. Il ladro era entrano da una finestra lasciata aperta al piano rialzato.

Il padre della ragazza ha localizzato il ladro con un’app

Il ladro è scappato mentre la ragazza indiana di 28 anni, si accorgeva che erano spariti il telefono cellulare, un computer e alcuni gioielli. Ha chiamato gli agenti della Questura mentre suo padre, con un app, ha localizzato il telefono ancora acceso. Gli agenti hanno raggiunto il ladro in in via Vittor Pisani, all'angolo angolo piazza Duca d'Aosta.

Recuperata, in parte, la refurtiva: valore di circa 3mila euro

L'uomo, 30 anni, con precedenti, è stato arrestato per furto aggravato e denunciato perché irregolare. La refurtiva, del valore di circa 3mila euro, e' stata in parte recuperata salvo il computer che probabilmente era stato affidato a un complice.