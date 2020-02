"Le scuole in Lombardia restano chiuse fino all'8 marzo" ma è una fake news

Circolano fake news relativamente alla sospensione delle attività scolastiche in Lombardia per l'emergenza coronavirus. Nelle ultime ore sta girando su Whatsapp un finto documento, falsamente intestato all'Ufficio regionale scolastico della Lombardia e a firma del dirigente dell'ufficio scolastico di Milano e Città metropolitana. Secondo il documento, sarebbe in fase di elaborazione un'ordinanza del presidente della Regione Lombardia che avrebbe definito "apposite misure" per evitare la diffusione del Covid-19 e ulteriori misure di contenimento, fra cui "la sospensione delle attività didattiche sull'intero territorio regionale fino a 8 marzo".