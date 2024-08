Lecco: bagno vietato a Rivabella, livelli di Escherichia Coli oltre i limiti

A Rivabella, nota località balneare sul lago di Garlate, in provincia di Lecco, è stato temporaneamente vietato fare il bagno a causa della presenza di batteri Escherichia Coli oltre i limiti consentiti. I batteri, potenzialmente pericolosi per la salute, sono stati rilevati in concentrazioni superiori a 1.000 unità per 100 millilitri, superando così la soglia di sicurezza. Questa situazione ha spinto il Comune di Lecco a prendere provvedimenti urgenti.

Misure cautelative in attesa di miglioramenti

L'amministrazione comunale ha chiarito che la misura è stata adottata per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. Il divieto di balneazione rimarrà attivo fino a nuove indicazioni, con l'obiettivo di ripristinare condizioni sicure per la balneazione. Nel frattempo, le autorità continueranno a monitorare la situazione, pronte a revocare il divieto appena i livelli di Escherichia Coli torneranno entro i limiti consentiti.