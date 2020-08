Lecco: ragazzina dispersa nel lago, in corso le ricerche

Una ragazzina di 11 anni è dispersa nelle acque del lago di Como, nel ramo lecchese, di fronte alla città di Abbadia Lariana (LC). Le ricerche, in atto da alcune ore, sono ancora in corso, come confermano i vigili della cittadina, impegnati nel lavoro insieme ai carabinieri e ai sommozzatori dei vigili del fuoco. La ragazzina si trovava insieme alla madre, quando è stata trascinata via dalla corrente. La ragazzina è figlia di una coppia originaria del Gambia e che vive a Monza.