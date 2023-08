Lecco, rapinarono un ragazzo con il machete: quattro persone in carcere

Quattro persone in carcere a Lecco per la rapina armati di machete a bordo di un treno avvenuto lo scorso 6 luglio. Due centrafricani di 22 e 25 anni sono stati arrestati nell'immediatezza dei fatti dalla Polizia di Stato di Lecco per rapina e lesioni aggravate e di porto abusivo di arma e denunciati per interruzione di pubblico servizio dopo essere stati segnalati da un passeggero.

Uno dei due è ritenuto responsabile anche dell'accoltellamento avvenuto la stessa sera in Piazza Diaz a Lecco ai danni di un coetaneo finito in ospedale. Gli agenti della Polizia Ferroviaria giunti presso la stazione di Olgiate Molgora (LC), dove era stato fatto fermare il convoglio, hanno accertato con l'aiuto dei Carabinieri di Merate e Brivio come i due cittadini extracomunitari avessero appena rapinato un minorenne procurandogli lesioni al volto. Un telefonino e un borsello - il provento del rapina - sono stati trovati addosso ai due stranieri e riconsegnati alla vittima medicata dal personale sanitario.

L'arma è stata trovata nascosta tra due sedili. Il treno ha ripreso la regolare corsa con un ritardo di 180 minuti. Le indagini successive hanno permesso di individuare altri due membri della banda: il 25 luglio un terzo giovane straniero è stato arrestato a Riccione dalla Polfer raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare del Gip di Lecco. Il 3 agosto un quarto uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto priva di vedere condalidato l'arresto e disposta la custodia in carcere.