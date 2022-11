Lega: a Bergamo vince Sala, candidato dalla base

Otto punti di differenza. E' lo 'scarto' con cui il sindaco di Telgate Fabrizio Sala, naturalmente solo omonimo del vicepresidente lombardo, e' stato eletto segretario della Lega Salvini premier della provincia di Bergamo. In un'assemblea molto partecipata, Sala, che ha annunciato le primarie per la scelta dei candidati alle prossime regionali, ha ottenuto 342 voti contro i 334 andati al sindaco di Fontanella, Maurizio Brambilla, favorito della vigilia perche' sostenuto dalla dirigenza del partito. Entrambi i candidati iscritti al comitato del Nord, fondato da Umberto Bossi, il confronto tra Sala e Brambilla e' stata anche una 'prova di forza' tra Bassa e Alta bergamasca. Piu' fedele all'ortodossia salviniana Brambilla, Sala ha, invece, tenuto un intervento molto partecipato in cui ha rivendicato la necessita' di tornare ad aprire le sezioni e a far contare i militanti. Ha poi chiesto di tornare alla divisione in circoscrizioni territoriali.

Sala: "Lega, basta criticare Salvini: sbaglia come tutti"

"Basta criticare Salvini", ha poi detto riferendosi all'intervento fatto poco prima dall'ex ministro Roberto Castelli, critico nei confronti del progetto del Ponte sullo Stretto. "Sbaglia anche Salvini, come sbagliamo tutti", ha poi aggiunto. Quello della provincia di Bergamo e' stato il primo congresso provinciale della stagione organizzata dalla Lega Salvini premier (finora i coordinatori provinciali erano tutti commissari).

Lega: anche le altre province lombarde al voto a breve. A Milano passaggio di consegne tra Bolognini e Sardone

Dovrebbero seguire, in Lombardia, a breve, anche le province di Mantova, Como, Cremona, Brescia e Varese. A Milano, riferisce Agi, potrebbe esserci un passaggio di consegne tra Stefano Bolognini e Silvia Sardone, mentre il congresso regionale lombardo dovrebbe essere rinviato dopo le regionali (previste a meta' febbraio). "Complimenti e buon lavoro al nuovo segretario della Lega della provincia di Bergamo, Fabrizio Sala, e al suo sfidante Mauro Brambilla (entrambi sindaci), ai nuovi membri del consiglio direttivo e ai 700 militanti che, in una domenica di novembre, hanno partecipato e votato", ha commentato il segretario leghista Matteo Salvini, intervenuto al congresso in tarda mattinata.

"Bella domenica di partecipazione a Bergamo. Congratulazioni e buon lavoro a Fabrizio Sala nuovo segretario provinciale della Lega di Bergamo. Grazie a Cristian Invernizzi e a tutti i militanti. Grazie a Mauro Brambilla che si e' messo a disposizione del movimento e della sua provincia - ha detto, dal canto suo il commissario regionale Fabrizio Cecchetti -. Da oggi ancora piu' uniti e compatti, pronti a vincere le prossime sfide partendo da Regione Lombardia. W La Lega! W Bergamo! W Matteo Salvini".