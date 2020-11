Lega contro sfiducia a Gallera, Salvini vede i suoi e ribadisce no a rimpasto

Le Lega votera' contro la sfiducia all'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera (FI), che dovra' essere discussa in Consiglio regionale. A quanto apprende l'AGI, il punto e' stato fatto in una riunione in Sala Biagi a Palazzo Lombardia, alla presenza del leader della Lega Matteo Salvini, del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e degli assessori e consiglieri regionali del Carroccio. La mozione contro Gallera era stata presentata dal M5s martedi' scorso e sottoscritta anche dal Pd.

Alla riunione del Carroccio e' stato poi tracciato un cronoprogramma di interventi e proposte della Regione Lombardia. Si e' parlato del bilancio regionale, delle proposte lombarde per il Recovery plan e di eventuali integrazioni del 'piano Fontana' (il programma che prevede di attivare investimenti fino a 3,5 miliardi di euro per la realizzazione di opere strategiche nel triennio 2020-2022). E su quest'ultimo punto, uno degli obiettivi che Palazzo Lombardia si e' posto e' la semplificazione delle procedure nazionali per le opere pubbliche di grande importo, finanziate dal piano Lombardia. Ma c'e' stato spazio anche per discutere di nuove leggi regionali da mettere in campo e dello stato delle opere connesse alle Olimpiadi invernali del 2026. Infine, e' stato deciso di riaggiornare l'incontro a venerdi' prossimo.