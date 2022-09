Lega, Grimoldi si leva un sassolino. L’ex segretario: ”Sconfitta disastrosa"

"Abbiamo perso, inutile negarlo. Purtroppo, persino i 5stelle ci hanno superato e siamo appaiati a Calenda e alla “morente” Forza Italia, nonostante un'affluenza molto bassa al Sud. Un disastro assoluto". Così Paolo Grimoldi, deputato e già Segretario nazionale della Lega Lombarda, in una nota, pubblicata anche su Facebook, rivolta ai militanti della Lega.

"Lascio a ciascuno di voi l’analisi delle cause, ognuno ha un proprio ambito di esperienza, il mio è l’ascolto, il territorio e i militanti Lombardi - continua Grimoldi - trovo singolare che una forza che si definisce 'autonomista' abbia gestito tutta la campagna elettorale - e molto altro - SOLO con commissari imposti dall’alto - spesso persino con nomine ad hoc in segreterie locali e a volte commissariando solo con l’arroganza, anche formale, di un sms e - cosa gravissima - in sfregio all’opinione dei militanti, senza mai aver coinvolto la base, i territori e gli amministratori locali in scelte, nomi e neppure motivazioni di un commissariamento. Troppe volte senza neppure il rispetto umano di una telefonata!".

Grimoldi (Lega): "La dignità imporrebbe dimissioni immediate"

"La dignità imporrebbe dimissioni immediate" aggiunge Grimoldi. "L'unica via da percorrere per uscire da questo disastro e ricostruire il nostro movimento e la credibilità è andare subito a congresso: serve subito il congresso della gloriosa Lega Lombarda. Va ridata la voce alla base, ai sindaci e ai territori attraverso una Lombardia di rappresentanti democraticamente votati ed acclamati per meriti. La questione è politica e va affrontata. La rappresentanza dal basso sarebbe l’ABC dell’autonomia… Nelle prossime ore vi farò sapere iniziative concrete" conclude Grimoldi.