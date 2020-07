Lega, per Milano due nomi: entro l'estate si sceglie Mister X

Mister X e Mister Y. A meno che non sia tutto un depistaggio. Continuano le voci sui possibili candidati della Lega per Palazzo Marino. Archiviate senza troppo sforzo le inesistenti indiscrezioni su una eventuale candidatura di Matteo Salvini, ipotesi che nessuno - né in via Bellerio né da altre parti - ha mai ritenuto più che una cretinata, si torna a parlare di ipotesi reali. Sfuma e sbiadisce, ad esempio, la possibile candidatura di Mario Resca, ex commissario per la Grande Brera. Lui si è detto a disposizione, ma la sua grande esperienza può essere un vantaggio ma anche un problema, poiché non darebbe l'idea di rinnovamento che invece Salvini vuol trasmettere per la sua Milano. E così, si torna a Mister X. L'identikit è quello tracciato dal segretario della Lega milanese Stefano Bolognini: imprenditore, sotto i 50 anni, un figlio e un altro in arrivo. Nessuno sa di più. Segreto gelosamente custodito. Ora però pare che anche Matteo Salvini abbia un candidato al vaglio, che si va ad aggiungere a Mister X. Un altro nome coperto, che potrebbe però essere anche un modo per depistare. Non è ancora tempo di svelare il nome, anche se Salvini ha detto ai suoi che vuole arrivare alla decisione finale ben prima delle prossime regionali. L'idea è semplice: se le Regionali vedranno l'affermazione di candidati non leghisti del centrodestra, naturalmente si potrebbero avanzare appetiti anche su Milano. E questo Salvini vuole evitarlo. Dunque, Mister X o Mister Y, dovranno ricevere l'ufficializzazione prima della prossima tornata settembrina. In questo caso, il centrodestra dovrebbe scegliere "al buio", ovvero prima di sapere se Beppe Sala sarà in campo oppure no.

