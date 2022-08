Lega, presentati i candidati a Milano per Camera e Senato

La Lega ha presentato i candidati che schiera a Milano per le elezioni del 25 settembre, tra molte conferme ed una novità.

Alla Camera sono ricandidati gli uscenti Laura Ravetto, Igor Iezzi e Federica Zanella. Mentre al Senato a Milano, oltre al leader Matteo Salvini, sono candidati il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, Maria Cristina Cantu' e la new entry di questa tornata elettorale, Giuseppe Valditara, giurista e accademico.

Bolognini: "Premiato l'ottimo lavoro fatto dalla Lega a Roma"

"Da commissario cittadino dico che tutti gli uscenti sono stati ricandidati per l'eccellente lavoro che hanno fatto a Roma - ha spiegato Stefano Bolognini, commissario della Lega a Milano - . Con l'aggiunta di Valditara, uno dei volti nuovi della Lega e della societa' civile. Sono molto contento, perche' si e' premiato il lavoro fatto in questi anni a Roma".

Sicurezza e caro energia in cima all'agenda della Lega

Al centro il tema della sicurezza: "Una delle prime cose che faremo al governo sara' ripristinare i decreti sicurezza che sono stati vergognosamente tolti dal secondo governo di Conte", ha spiegato Igor Iezzi, come riferisce Ansa. In primo piano anche il tema del caro energia su cui il partito chiede "30 miliardi di liquidita' per far fronte al varo bollette", ha detto Laura Ravetto.

Valditara rivendica invece una certa continuita' con l'agenda Draghi su certi temi come quello della formazione. "Se immaginiamo, come vogliono Letta e il Pd, di mandare tutti alla maturita', significa distruggere la formazione professionale come quella lombarda - ha spiegato -. Questo va contro la riforma degli Its fatta proprio dall'ultimo governo e contro l'Europa che ha condizionato i soldi per la scuola all'Italia sul potenziamento dell'istruzione tecnica professionale"