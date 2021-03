Lega: "Sala sordo al grido di aiuto dei commercianti di Milano"

"Sala e la sua Giunta sono sordi al grido di aiuto del commercio": questa l'accusa che giunge dalla Lega ed in particolare dal capogruppo a Palazzo Marino Alessandro Morelli. Spiega una nota del Carroccio: "Nonostante il voto unanime del Municipio 1 (compreso i consiglieri di centrosinistra), oltre alla richiesta di consiglio straordinario, sul documento che indicava chiaramente la via per ridurre gli affitti commerciali, entrambi gli assessori comunali hanno declinato l’invito, peraltro nemmeno elegantemente.

“Questo è il fallimento della politica e il trionfo della burocrazia” interviene Simone Maria Di Gennaro, capogruppo Lega al Municipio 1: “è sconvolgente vedere che gli assessori si comportano come se fossero privi di qualsiasi capacità di mediazione politica, il che certifica, almeno nella circostanza, l’assoluta inefficacia, se non la clamorosa inutilità della loro azione politica”

"A fronte della richiesta di un consiglio straordinario avente tutti i requisiti regolamentari, su un tema così importante per la sopravvivenza del commercio, gli assessori della Giunta Sala hanno ritenuto di sottrarsi al confronto, tanto con le categorie produttive quanto con i consiglieri di municipio. “Sono allibito e amareggiato” commenta così Gianluca Lanza consigliere di Municipio 1 della Lega.

Morelli aggiunge: “é davvero avvilente notare che, anche quando, encomiabilmente e grazie alla iniziativa politica attenta degli amministratori della Lega, destra e sinistra riescono a trovare una sintesi efficace, nell’interesse di un settore vitale quale il commercio, il Sindaco Sala preferisce rinunciare non solo alla mediazione ma addirittura al confronto, in una abiura totale al proprio ruolo politico, in favore di quello burocratico, a difesa di economie di bilancio nella quali peraltro non mi pare di notare virtuosismi”.