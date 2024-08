Legionella: 53 casi e 4 morti nel Milanese, l'ISS lancia l'allarme

Il focolaio di legionellosi scoppiato nella provincia di Milano a partire da aprile 2024 ha colpito duramente, con 53 casi registrati e 4 decessi, tutti in pazienti di età superiore ai 70 anni con altre patologie. Il Comune di Corsico è stato il più colpito, con l'89% dei casi totali, mentre il restante 11% è stato riscontrato a Buccinasco. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha reso noti questi dati preoccupanti, sottolineando che il rischio resta elevato e che l'età media dei pazienti colpiti è di 71,7 anni.

Misure di prevenzione e controlli in corso

L'ISS ha avviato una serie di interventi per contenere l'epidemia, tra cui campionamenti in abitazioni private e siti a rischio, comprese le torri di raffreddamento di edifici pubblici e industriali. Si stanno inoltre analizzando i ceppi di Legionella attraverso tecniche avanzate di tipizzazione molecolare, con l'obiettivo di tracciare l'origine dell'infezione. Le autorità sanitarie hanno intensificato gli interventi di disinfezione, come la clorazione della rete idrica, e ordinato manutenzioni straordinarie per le reti idriche interne degli edifici contaminati. Le attività di prevenzione e controllo proseguono in coordinamento con l'Unità di Prevenzione della Regione Lombardia e il Ministero della Salute. L'attenzione è rivolta alla ricerca dell'origine dell'acqua contaminata per impedire ulteriori diffusioni del batterio e proteggere la salute pubblica.