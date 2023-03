Letizia Moratti: “Al di là della giustizia, Regione carente sul Covid"

"Al di là degli aspetti giudiziari, tutti gli osservatori concordano nel giudicare carente il livello di preparazione che ha mostrato nel 2020 il sistema sanitario regionale nel contrasto al Covid". Così Letizia Moratti, ex assessore al Welfare della Regione Lombardia, dopo la chiusura delle indagini per la gestione del Covid nella bergamasca.

Moratti: “Priorità della giunta deve essere l'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive”

"Proprio perché la Lombardia non si trovi più impreparata, ho fortemente voluto nella legge di riforma la costituzione dell'Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive", aggiunge Moratti convinta che "in cima alla lista delle priorità" della nuova giunta regionale ci debba essere "quella di nominare il consiglio di amministrazione e il presidente, responsabile dell'attività dell'Agenzia, una personalità di livello internazionale che deve essere scelta per il suo alto livello di competenza, per guidare la ricerca in ambito immunologico, virologico e clinico". "Con l'obiettivo anche di elaborare nuove linee guida, protocolli e un nuovo ed efficiente sistema di alert- conclude Moratti - sistema che nel 2020 ha mostrato, come tutti sappiamo, gravi lacune".