Letta: "Massimo sostegno a Sala, tra 2 anni cambio di pagina in Regione"

Milano: Letta, sconcertante assenza centrodestra

"E' abbastanza sconcertante vedere l'assenza del centrodestra da questo dibattito, il centrodestra che dice di volersi candidare a guidare il paese e manca della visione per la citta' di Milano". Cosi' il segretario del Pd Enrico Letta, oggi a Milano insieme al sindaco Sala, commenta la mancanza di un candidato del centrodestra per la sfida a palazzo Marino. "Guardo ogni giorno questo tema della discussione: il candidato di Milano sembra piu' una discussione - osserva - su singole persone, manca la visione, l'idea della citta' che non si sa quale sara'. Noi abbiamo una visione molto forte basata su innovazione, sostenibilita', inclusione, l'impegno sia sul centro che sulle periferie". "Tutto questo e' nelle corde di Beppe Sala e ribadisco tutto il convinto impegno del Pd a favore e accanto a Sala" ha concluso.

"Sono qui per sostenere con il massimo impegno" il sindaco uscente Giuseppe Sala che si ricandida per il secondo mandato. A esprimere tutto il sostegno suo e del Pd e' il segretario Enrico Letta. "Sapete quanto siamo amici, da tanti anni. E quanto io stimi e consideri e quanto veramente voglia che Beppe Sala sia rieletto sindaco di Milano. Penso che sarebbe un grande messaggio per il nostro Paese" ha sottolineato. Dunque, con "Determinazione massima. Sono qui anche per questo motivo" ha concluso Letta

Lombardia: Letta, tra 2 anni cambio di pagina in regione

"E' impossibile che questa giunta regionale che ha fallito venga confermata dai cittadini lombardi e noi abbiamo la necessita' e il dovere di preparare le elezioni regionali che ci saranno fra due anni con l'idea di essere competitivi e di proporre per questa Regione un cambio di pagina". Cosi' il segretario del Pd Enrico Letta, durante un punto stampa con il sindaco Beppe Sala, dopo aver incontrato in regione i vertici del Pd lombardo. "Abbiamo oggi iniziato - ha spiegato - a discutere come e in che tempi. E' un percorso che si apre, che inizia, e' importante dare una svolta alla Regione". Con il Pd regionale "E' stato un incontro molto interessante e molto utile. Noi dobbiamo iniziare ad avere in testa, l'ho detto a tutti, l'obiettivo piu' alto" conclude Letta.

Letta: la Regione è contendibile

"Con un centrodestra sempre più diviso e in difficoltà a trovare candidati per le città prossime al voto, anche Regione Lombardia è diventata contendibile". Un'opportunità che il Partito Democratico può cogliere, iniziando per tempo la rincorsa. L'obiettivo è costruire fin da subito un'alternativa solida all'incapacità politica e amministrativa della giunta regionale. E' stato questo uno dei temi principali del primo incontro in Lombardia tra il Segretario nazionale del PD nazionale Enrico Letta con i dirigenti del Partito democratico lombardo e i parlamentari ed europarlamentari eletti in regione. Strumento principe di questa ripartenza saranno anche in Lombardia le Agorà democratiche, il progetto che il segretario ha illustrato ai partecipanti e che punterá a coinvolgere non solo militanti e iscritti ma anche la società civile. Per i prossimi sei mesi, si proverà a immaginare la società del futuro: si discuterà di democrazia, di forma partito, dell’uso del digitale e dei contenuti per il programma di governo. Sarà un modo nuovo di partecipare, aprirsi alla società e alle reti di cittadinanza, per costruire risposte moderne e all'altezza del futuro che merita la Lombardia, dopo l'anno nero della pandemia e la pessima gestione da parte della Giunta regionale.

Pd: Letta incontra vertici lombardi in vista amministrative

E' durato poco piu' di un'ora l'incontro tra il segretario del Pd, Enrico Letta, il suo omologo lombardo Vinicio Peluffo, i vertici del partito a livello regionale e milanese, e gli europarlamentari del territorio. Il vertice si e' svolto a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale. Al termine dell'incontro, Peluffo ha spiegato: "E' stata l'occasione per fare il punto sul lavoro in vista delle elezioni amministrative. In Lombardia si svolgeranno in 235 comuni e 2 capoluoghi, Milano e Varese. E' stata anche l'occasione per discutere dello strumento Agora' democratiche per iscritti e non a Pd. Luglio e agosto saranno mesi di sperimentazione". In vista delle prossime amministrative, ha aggiunto Peluffo, "ci presentiamo con un centro sinistra ampio e civico e dove si sono verificate le condizioni abbiamo trovato un accordo con M5s, come ad esempio a Varese. Su Milano non si sono verificate le condizioni". Infine, il segretario lombardo del PD ha ricordato che "Sala e' un sindaco apprezzato. Ma il dato e' che il centrodestra non e' stato ancora in grado di trovare un candidato sindaco a Milano. E questo dimostra la debolezza politica".