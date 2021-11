Regionali, Letta: "Sfidiamo il cdx in Lombardia". Il nome entro l'estate 2022

"Noi lanciamo una sfida al governatore Fontana, al centrodestra in Lombardia e abbiamo fondate ambizioni e speranza di essere competitivi per le regionali del 2023", ha detto il segretario nazionale del Pd Enrico Letta, a margine dell'assemblea regionale aperta del suo partito.

"Credo sia un momento importante, ma soprattutto abbiamo imparato la lezione delle ultime amministrative. Bisogna partire per tempo, bisogna avere il metodo giusto, bisogna trovare le candidature giuste, sulla base soprattutto di un progetto sul quale lavorare per bene. Le amministrative di questo autunno le abbiamo vinte perché siamo partiti per tempo, quindi ci siamo dati questo metodo per la Regione Lombardia, crediamo ci siano tutte le condizioni", ha aggiunto Letta.

"Siccome la Lombardia è la regione più importante d'Italia, in cui la partita della ripartenza è più importante anche della questione nazionale, noi crediamo che ci siano le condizioni perché i cittadini lombardi ci guardino con occhi diversi rispetto a prima", ha spiegato Letta.

Il segretario del Pd - riporta Mianews - su questo punto ha precisato: "In questo anno e mezzo il Partito Democratico ha dimostrato in Lombardia chi sta dalla parte delle persone, delle imprese, della sicurezza e della libertà. Siamo stati noi quelli che hanno garantito la possibilità di uscire dalla pandemia in ordine. Siamo noi quelli che hanno garantito e stanno garantendo che le cose vadano bene, che non ci siano ambiguità rispetto ad atteggiamenti No vax. E' tutto quello che invece una buona parte della destra ha lisciato il pelo a ciò che oggi si è rivelato essere una spina nel fianco della ripartenza del nostro paese".

Regionali, Peluffo: obiettivo avere nome candidato per inizio estate 2022

"Con tutto il campo largo decideremo insieme il metodo e il nome della candidata o del candidato per le regionali. Ci diamo però come obiettivo quello di avere la candidatura entro l'inizio dell'estate dell'anno prossimo. I nomi sono del tutto prematuri. Facciamo appello a tutte le forze di opposizione alla giunta Fontana di far parte di questo percorso", ha dichiarato il segretario regionale del Pd Vinicio Peluffo, a margine dell'assemblea regionale del Pd.

"Con l'assemblea di oggi inizia il percorso verso le elezioni del 2023 politiche e regionali ed è fondamentale una sinergia tra le due dimensioni perché per competere a livello nazionale è fondamentale essere competitivi come centrosinistra in Lombardia e perché la sfida per il governo di 10 milioni di lombardi è una sfida nazionale. Ci presentiamo per le regionali con un progetto aperto, fatto di tre pilastri: un centrosinistra ampio, plurale e unitario; un secondo pilastro che è il dialogo con il Movimento 5stelle e un terzo pilastro che è un forte protagonismo civico", chiosa Vinicio Peluffo.