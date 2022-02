Levante, è nata la figlia Alma Futura: "Sono un'amazzone fortunata"

Levante è diventata madre. Il 13 febbraio ha dato alla luce a Milano la piccola Alma Futura. Eè la stessa cantante ad aver dato il lieto annuncio sui social. Queste le belle parole scelte dall'artista: “Anima gentile, che ha attraversato il mio grembo rendendomi una madre (e una amazzone) fortunata. Nella stanza in cui ci troviamo stiamo vivendo una sorta di realtà aumentata e felicità esponenziale. Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo”.

Levante: il padre della bambina è Pietro Palumbo

Il padre della bambina è Pietro Palumbo, compagno di Levante. Un avvocato siciliano che non ha legami con il mondo dello spettacolo. Levante, il cui vero nome è Claudia Lagona, ha sempre tenuto un certo riserbo sulla loro relazione, ma Pietro ha naturalmente iniziato a fare capolino sui suoi social. Ed ora l'emozione più grande insieme

Levante è diventata madre: i ringraziamenti ai medici sui social

Levante, nel suo post su Instagram, ha anche voluto rivolgere un ringraziamento non solo a Pietro ma a tutto il personale medico che l'ha assistita e seguita. "Grazie Pietro per questo viaggio, grazie al Dottor Franco Vicariotto, alla Capostetrica Stefania Del Duca, alla Dottoressa Enrica Demaria, ad Aurelia e Irene, a tutte le donne in sala parto che hanno fatto il tifo per me e per Alma. È stato un momento indimenticabile. Grazie al reparto di ostetricia e ginecologia Humanitas San Pio X, ci siamo sentiti sempre protetti e amati".