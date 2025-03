Lexsential annuncia l’ingresso nell'Alliance of Business Lawyers

Lexsential, lo studio legale internazionale con sede principale a Milano, annuncia l'importante ingresso nell'Alliance of Business Lawyers (ABL), una delle principali reti internazionali di studi legali specializzati in diritto commerciale. Questo risultato sottolinea la vocazione internazionale dello studio e il suo impegno costante per l'eccellenza e l'innovazione nel settore legale.

"Siamo molto orgogliosi di questo ingresso", dichiara il managing partner Stefano Candela. "Si tratta di un passo importante per il nostro studio, che ci permetterà di essere protagonisti nei principali mercati esteri", aggiunge. "L'adesione a questa rete prestigiosa rappresenta un'opportunità unica per Lexsential, consentendoci di offrire consulenze strategiche e soluzioni su misura per le aziende che operano su scala globale."

Conclude Stefano Candela: "Far parte di ABL ci consente di servire i nostri clienti con una prospettiva ancora più ampia, offrendo soluzioni strategiche e transfrontaliere su misura per un mondo sempre più interconnesso. È un riflesso del nostro impegno per l'eccellenza e l'innovazione nel campo legale." L'Alliance of Business Lawyers riunisce studi legali in oltre 25 paesi e 40 città, tra cui Londra, Washington D.C., New York, San Paolo, Tokyo, Stoccolma, Madrid, Parigi e Ginevra, e, dalla sua fondazione nel 1999, ha ampliato notevolmente la sua presenza globale. La rete ABL collega avvocati in tutto il mondo.

Con oltre 900 avvocati e 57 uffici, ABL consente alle aziende di accedere a consulenza legale in tutto il mondo soprattutto in ambito corporate, M&A. ABL nasce con l’obiettivo di quello di costruire alleanze strategiche che arricchiscono e rafforzino l’associazione, favorendone la crescita continua. Le alleanze a livello mondiale sono essenziali per ottenere un vantaggio competitivo, fornendo soluzioni legali innovative e di alta qualità a clienti in tutto il mondo.