Libreria di Altaforte a Cernusco: "Cori squadristi e saluti romani"

Massimo De Rosa (M5S Lombardia) e Lorella Villa, consigliera comunale M5S Cernusco sul Naviglio commentano sul nuovo “avamposto” di Altaforte, la casa editrice, vicina agli ambienti di CasaPound, che ha aperto una libreria.

De Rosa, capogruppo M5S Lombardia: “Con la scusa di aprire la libreria Altaforte a Cernusco sul Naviglio, i fascisti di CasaPound da giorni stanno provocando i cittadini con cori squadristi e saluti romani (per altro in barba ai divieti sull’assembramento). Oltre ad essere anticostituzionale ci aspettiamo che la Regione e il Comune di Cernusco sul Naviglio intervengano prontamente per ripristinare l’ordine e chiediamo anche al consigliere della Lega Max Bastoni cosa ci facesse lo scorso 5 dicembre all’inaugurazione della libreria col già pregiudicato Francesco Polacchi proprietario della libreria e dell’omonima casa editrice nonché dirigente di Casapound. Per quanto è ancora tollerabile che la Lega sostenga e alimenti una forza politica antidemocratica e illegale?Ieri sera il Consiglio Comunale di Cernusco sul Naviglio ha votato all’unanimità (la Lega non ha partecipato al voto) un ordine del giorno dal titolo: "Insediamento in città e nella Martesana di forze politiche che si rifanno espressamente al fascismo”, ribadendo, insieme ad ANPI Cernuscos/N sez. Riboldi-Mattavelli, che si impegneranno ancora di più nelle attività culturali e politiche, in sinergia con le forze democratiche della città di Cernusco, con le istituzioni, i partiti, le numerose associazioni, le organizzazioni e i singoli cittadini che hanno a cuore i valori dell’antifascismo"