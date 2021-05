Licenziamenti e sfratti, Sala: "Ci saranno problemi per le fasce più deboli"

“È chiaro che è difficile giudicare se una cosa è giusta o non è giusta perché bisognerebbe essere al tavolo di riflessione. Rimane il fatto che lo sblocco dei licenziamenti e anche lo sblocco degli sfratti esecutivi sulle fasce più deboli della popolazione porterà un problema” Lo ha detto, a margine dell’inaugurazione dell’Adi Design Museum - Compasso d'Oro, il sindaco Giuseppe Sala. “Noi cercheremo di essere vicini a chi è in difficoltà perché la fase a breve a venire sarà una fase difficile – ha aggiunto Sala -. Dopodiché va anche sottolineato come vedo tanta energia per poter ripartire”.

"Io - ha proseguito Sala- ho tante speranze perche' la nostra citta' non ha perso le grandi qualita' che ha, non ha perso la qualita' delle universita', delle imprese" e quindi "lavorandoci tutti assieme, credo, ricostruiremo una Milano migliore di prima".

Sala: "Giusto che il centrodestra rifletta e trovi un candidato credibile"

Sala ha anche parlato della situazione nel centrodestra in vista delle elezioni: "Io ricordo sempre che a Milano centrodestra e centrosinistra in termini di elettorato sono allineate da tantissimi anni, quello che sposta è la qualità del candidato” -. È giusto che centrodestra rifletta bene e trovi un candidato credibile. Da questo punto di vista, capisco che posso non sembrare sincero, ma se c’è un candidato forte del centrodestra non è un male per la città e per me: dovessi perdere so che lascio la città a un candidato capace, rispetto i tempi che si sono dati e il mio augurio è che ci sia un avversario qualificato” ha concluso Sala.