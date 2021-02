Linate, aggredisce tassista per non pagare la corsa

Ha aggredito il tassista per non pagare la corsa fino all’aeroporto di Linate e viene poi rintracciato all’interno dell’area partenze dello scalo, dove stava attendendo il suo volo. La polizia di Stato ha indagato in stato di libertà, lo scorso giovedì 4 febbraio, un 46enne italiano per lesioni personali. L’uomo, dopo essersi rifiutato di pagare la corsa, ha aggredito il tassista con calci e pugni, per poi scappare e lasciare la vittima sulla strada. Arrivati sul luogo dell’aggressione, gli agenti della polizia di frontiera hanno ascoltato la vittima che ha fornito una descrizione del cliente e hanno iniziato la ricerca. Dopo poco tempo - secondo quanto riporta Mianews - l'uomo è stato individuato dagli agenti tra i viaggiatori in transito nell'area partenze.