Linate, il ministro De Micheli spinge per la riapertura il 13 luglio

Il ministro De Micheli spinge per la riapertura di Linate il 13 luglio

Il ministro dei Trasporti Paola De Micheli ha preso carta e penna e scritto all'Anac per fissare al 13 luglio il giorno della riapertura di Linate. Una richiesta che giunge nonostante Sea avesse caldeggiato un rinvio per via delle particolari complessità nel garantire i distanziamenti imposti dall'emergenza Coronavirus, alla luce anche dei cantieri ancora aperti. E la frequenza dei voli, riferisce Repubblica riportando quelle che al momento sono indiscrezioni ritenute attendibili, sarebbe ridota da nove a due decolli all'ora. Circostanze che rischiano di mettere ulteriormente sotto stress la tenuta economica di Sea. A spingere per la riapertura in tempo per la stagione estiva, oltre ad Enac, anche Alitalia, che a Linate porrebbe una delle basi del suo futuro rilancio.

Nel frattempo oggi Alitalia ha ripreso i voli internazionali da Milano Malpensa, con quattro destinazioni verso l'estero.