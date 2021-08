Voli Linate-Londra a rischio, Sala: "Grosso problema per la comunità milanese"

"Occorre porre immediatamente rimedio a quanto denunciato oggi dal Corriere. Non è accettabile che dal 31 ottobre prossimo non vi siano più collegamenti da Linate verso Londra. Linate è il city airport per eccellenza e, al di là della Brexit, Milano e Londra hanno connessioni e scambi a livello economico e finanziario di primo livello. Non possiamo in alcun modo permetterci di arrecare un danno al nostro sistema economico territoriale limitando uno dei collegamenti più importanti per la nostra business community e per tutte le realtà ad essa legate” dichiara Filippo Barberis, capogruppo PD nel Consiglio Comunale di Milano, in merito a quanto annunciato in un articolo su Corriere.it.

"E’ necessario che si proceda quanto prima ad una proroga dell’autorizzazione dei voli Linate - Londra, attivandosi contestualmente a livello governativo e parlamentare perché si superi strutturalmente questa limitazione che rappresenta un danno per il nostro territorio. In una fase di ripresa del ciclo economico non possiamo permetterci errori come questo", conclude Barberis.

Non è tardato il commento del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha scritto sul suo profilo IG a proposito di Linate: "Un decreto del 2016 ha stabilito che i voli extra-UE milanesi potessero essere gestiti solo da Malpensa (e non da Linate). Allora sembrava una decisione di buon senso, ma la Brexit ha cambiato le cose. Indubbiamente il non poter utilizzare Linate con destinazione UK sarebbe un problema per la comunità milanese, soprattutto per chi viaggia per lavoro su Londra. Stamattina ne ho parlato con il Ministro Giovannini, chiedendogli di affrontare la questione con Enac e di mantenere le partenze per Londra da Linate (in attesa di trovare una soluzione definitiva) e non ho dubbi che la mia richiesta venga accolta."