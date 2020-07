Linate, riapertura prevista il 13 luglio, ma è giallo sull'autorizzazione

Stando a quanto riporta Corriere della Sera, a pochi giorni dalla riapertura dell'aeroporto di Linate, prevista per il 13 luglio, non ci sarebbe ancora l'autorizzazione a riprendere l'operatività. Pare infatti che nonostante fosse stato proprio il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture a spingere per la riapertura dello scalo milanese, ad oggi ancora non sia arrivato il via libera ufficiale alla società di gestione Sea e alle compagnie aeree che volano da e per Linate.

C'è dunque una certa confusione sul riavvio dell'operatività. Chiuso a marzo per via dell'emergenza sanitaria, il dicastero aveva concesso il primo luglio il parere favorevole alla proposta dell'Enac di riaprire l'aeroporto di Linate a partire dal 13 luglio, ma nessuna autorizzazione sarebbe ancora stata formalizzata. A complicare la situazione il fatto che i lavori all'interno dello scalo hanno ridotto lo spazio a disposizione, per cui nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale, Sea prevede - come riporta il Corriere - che potrebbero essere al massimo 6 i movimenti orari (3 partenze, 3 arrivi) contro i 18 attuali. Resta anche da chiarire la redistribuzione degli slot (ovvero i diritti di atterraggio e di decollo), principalmente in mano ad Alitalia, che dovrà quindi decidere come programmare i suoi voli tra Linate e Malpensa.