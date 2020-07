Linate riapre, ma i passeggeri arriveranno solo tra due giorni

L'aeroporto di Milano Linate riapre da oggi, ma i primi passeggeri di linea si vedranno solo mercoledì 15 luglio. Per ora gli unici a volare saranno infatti i passeggeri dei jet privati. Ma da oggi serrande aperte per bar e negozi, e tornano ad operare anche addetti al check-in e al movimentobagagli, forze dell’ordine e vigilanti, personale di terra e impiegati Sea. I voli da Linate inizialmente messi in vendita dalle compagnie per questi due giorni sono stati traferiti a Malpensa. Poi, da mercoledì, la graduale ripresa con quattro decolli e quattro atterraggi al giorno di Lufthansa, Iberiae Air Malta e solo dal 24 luglio. Alitalia attiva solo per i collegamenti con la Sardegna, le rotte nazionali ed internazionali attualmente a Malpensa torneranno a Linate solo dall'1 agosto.