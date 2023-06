Liste d'attesa, De Luca attacca Milano: "Siete dei malviventi"

Dichiarazioni forti di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, sulle liste d'attesa.

De Luca: "Quando va un cittadino napoletano o salernitano a Milano trova liste di attesa zero"

Nonostante tutto, quando abbiamo la situazione peggiore stiamo come le altre regioni del nord, tranne qualche regione che fa i giochi di prestigio e quindi quando va un cittadino napoletano o salernitano a MILANO trova liste di attesa zero, poi però il cittadino di Milano deve aspettare un anno per avere la stessa prestazione. Non va bene, siete dei malviventi". De Luca lo ha affermato nel corso del suo intervento questa mattina all'Ospedale Monaldi di Napoli dove è stato inaugurato il nuoto topografo digitale Pet/Tc acquistato con i fondi del Pnrr.

Il governatore della Campania: "Lo dico con affetto agli amici del San Raffaele che accogliamo con grande simpatia e cordialità"

"Ci sono anche questi trucchi - aggiunge il governatore - e lo dico con affetto agli amici del San Raffaele che accogliamo con grande simpatia e cordialità. Qualche nostro confratello meneghino - conclude - fa un po' di giochi di prestigio".