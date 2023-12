Lite e omicidio tra immigrati: caccia all'uomo in Lombardia

La lite tra immigrati pakistani sfocia in omicidio: il delitto è avvenuto nel pomeriggio di domenica 17 dicembre a Covo, centro della Bassa Bergamasca. L'assassino è attualmente ricercato nei territori di Bergamo. Milano, Cremona e Brescia.

La vittima è un pakistano trentenne, ucciso a coltellate dal suo coinquilino in casa. Due le coltellate al culmine di un litigio. I carabinieri della compagnia di Treviglio e del nucleo operativo di Bergamo hanno compiuto i rilievi, ora è caccia all'uomo nel territorio bergamasco, ma anche nelle vicine province di Cremona, Milano e Brescia. Non è invece ancora nota la causa del violento litigio, né se sia stata ritrovata l'arma usata dall'assassino, come riferisce Ansa.