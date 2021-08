Lite per futili motivi, accoltellato e ucciso davanti alla famiglia a Bergamo

Un 34enne di origine tunisina, da molti anni in Italia, e' morto in seguito a un accoltellamento avvenuto a Bergamo. L'uomo avrebbe ricevuto una coltellata al petto da un giovane, per una lite nata da futili motivi, mentre era assieme alla sua famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la cui stazione dista pochi metri dal luogo dell'omicidio. Inutili i soccorsi prestati alla vittima. La lite con accoltellamento è avvenuta in strada, in pieno giorno vicino alla stazione ferroviaria di Bergamo.

La vittima si chiamava Marwen Tayari e stava passeggiando con la moglie e due figlie minorenni. Il diverbio, con il presunto assassino un giovane di 19 anni incensurato, sarebbe nato per un urto spalla contro spalla durante una passeggiata domenicale. Tra i due sarebbe iniziato un diverbio. Il 19enne sarebbe salito a casa, a pochi metri dal luogo della lite, avrebbe preso un coltello a serramanico e sarebbe sceso di nuovo in strada e avrebbe accoltellato il 34enne. Una di queste avrebbe colpito al cuore Tayari senza lasciargli scampo. Il ragazzo avrebbe provato a fuggire ma sarebbe stato trovato poco dopo dai carabinieri.