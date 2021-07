Litiga col padre e lo uccide a coltellate nel Mantovano



Omicidio ieri sera a Ostiglia, comune in provincia di Mantova. Un uomo di 50 anni ha accoltellato a morte il padre di 75 anni dopo aver litigato per "il volume della tv troppo alto", spiegano i carabinieri che hanno arrestato l'uomo.



L'omicidio è avvenuto poco dopo le 23 in un appartamento in via Cristoforo Colombo. Inutili i soccorsi degli uomini del 118 arrivati subito sul posto: purtroppo l'anziano è morto a causa delle "ferite profonde riportate al torace e all'addome". Ancora da verificare se ci fossero attriti pregressi tra i due che hanno portato al folle gesto di ieri.