Litiga con la moglie e cammina per 450 chilometri da Como a Fano

Litiga con la moglie ed esce di casa per smaltire la rabbia. Ma inizia a camminare e non si ferma più, un po' come Tom Hanks in Forrest Gump. E una settimana dopo arriva a piedi a 450 chilometri di distanza. L'incredibile vicenda inizia a Como e vede protagonista un 48enne, ritrovatosi nelle Marche, a Fano. A fermarlo alle due di notte lungo la nazionale Adriatica è stata la Polizia di Stato che, per giunta, ha multato l'uomo di 400 euro per violazione del coprifuoco notturno. A pagare la multa, proprio la moglie, allertata del ritrovamento del marito per il quale aveva fatto denuncia di scomparsa. Secondo quanto riportato dal resto del Carlino, l'uomo ha matenuto una media di 60 chilometri al giorno e non si sarebbe reso conto di essersi spinto così lontano. Cibo e acqua li avrebbe ottenuti da persone incontrate lungo il suo percorso. E le sue condizioni generali, seppur infreddolito, erano buone. Era solo un po' stanchino...