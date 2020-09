Living Divani Gallery Milano: sei nuove vetrine in Corso Monforte

Il nuovo Living Divani Gallery di Milano apre sabato 12 settembre con sei nuove vetrine affacciate su Corso Monforte e Visconti di Modrone. Lo showroom si estende su una superficie di circa 150 metri quadrati e costituirà il nuovo avamposto milanese del brand, che si affianca allo spazio espositivo nell’headquarter di Anzano del Parco progettato da Piero Lissoni nel 2007, proponendo allestimenti in progress e candidandosi come nuovo luogo da visitare in città, offrendo suggestioni sempre diverse non solo ai clienti ma anche ai passanti e agli amanti del design.

“Da tempo desideravamo uno spazio tutto nostro a Milano, che potesse rappresentare ciò che è Living Divani oggi, perché la città rimarrà sempre la capitale internazionale del design anche grazie al Salone del Mobile e alle aziende che hanno contribuito alla fiera e al suo fluire di persone, idee e allestimenti”, sono le parole a Pambianco Design Carola Bestetti, figlia di Renata e Luigi Bestetti, fondatori nel 1969 dell’azienda

“Considerando le ampie vetrine di questa location, abbiamo ragionato su un’operazione di comunicazione e branding e deciso di fare qualcosa che fosse un po’ fuori dagli schemi, sperando che possa catturare anche l’attenzione di chi non ci conosce ma, vedendo questo spazio, rimane incuriosito. Ci piace l’idea di poter aprire il mondo dell’arredo a delle contaminazioni per diffondere, nel nostro piccolo, cultura del progetto, del design e, perché no, cultura del bello”.