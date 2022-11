"Lo scotch sulla bocca, poi cose vergognose". Violentata bambina di dieci anni

E’ un racconto agghiacciante quello che riporta oggi Il Giorno di Milano. Vittima una bambina milanese di dieci anni che – come ha raccontato agli investigatori – avrebbe subito violenze sessuali da un uomo di 63 anni, identificato e finito in carcere in attesa della sentenza con rito abbreviato.

Il racconto della bambina

“Era quasi pomeriggio... non me lo ricordo molto bene... sì era pomeriggio io ero in casa e stavo giocando, mia mamma non c’era perché mi aveva detto che doveva andare a un colloquio di lavoro, quindi sono rimasta in casa – si legge sul sito del quotidiano. C’era anche un uomo che è più vecchio di mio papà, che mia mamma ospita in casa perché cercava un affitto".

La bambina e l’uomo restano soli in casa. Lui entra nel bagno con la bambina. In quei momenti, sarebbero avvenuti i primi episodi di violenza che poi si sono ripetuti in altre occasioni con modalità simili.

Lo scotch sulla bocca

Continua il racconto della bambina: "Quando siamo entrati in bagno mi ha messo dello scotch sulla bocca... e poi,.. poi mi ha portato in camera mia e dopo mi ha portato in camera da letto, di là. Ho capito che mi aveva messo lo scotch per non dire “aiuto“ e dopo ha iniziato a fare cose vergognose".