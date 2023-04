Lo splendido appartamento di Michelle Hunziker a CityLife Milano. VIDEO

Lo splendido appartamento di Michelle Hunziker in CityLife

“Sono una donna, fiera di esserlo, che ha conquistato la cosa più importante: la libertà di essere me stessa, di continuare a seguire i miei sogni e di concedermi il lusso di avere dei bisogni senza sentirmi più in colpa per aver creato degli spazi tutti miei, ricaricata più che mai. Grazie a questo riesco a dare ancora di più alle persone che amo, la vera qualità”. Così Michelle Hunziker nel novembre del 2022 presentava ai suoi follower sui social la sua nuova, splendida abitazione in zona CityLife a Milano. Un bellissimo appartamento nel quale la showgirl si è trasferita dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi. "Qui libera di essere me stessa senza sentirmi più in colpa", aveva aggiunto la Hunziker durante il video tour dell'abitazione.

Michelle Hunziker: "La mia casa mi abbraccia nell'armonia creata da me per la mia famiglia"

"La cosa più bella di un viaggio è il ritorno a casa. Del resto io curo il mio tempio come il mio corpo, qui ritrovo l’equilibrio una volta varcata la soglia di casa. Mi accoglie e mi abbraccia nell’armonia creata da me per la mia famiglia”. E in questo appartamento sicuramente la Hunziker potrà ora vivere nuove gioiose esperienze familiari ospitando il piccolo nipotino Cesare, appena nato dalla relazione di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.