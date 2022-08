Lo stadio e il no al referendum: notai, legali e altri protagonisti

Qualche settimana fa il collegio dei garanti del Comune di Milano ha espresso parere negativo in merito ai referendum proposti dai comitati per cercare di bloccare la realizzazione del nuovo Stadio a San Siro (e l'abbattimento del Meazza). Sorpresa! Dietro quella decisione, che ha portato alla contestata decisione ci sarebbe anche lo storico notaio della Fininvest e della famiglia Berlusconi, Arrigo Roveda.

E' infatti lui uno dei tre membri del Collegio dei Garanti nominato dal Comune di Milano che ha espresso parere negativo alla fattibilità della consultazione popolare promossa dal 'Comitato promotore del Referendum X San Siro' che ha raccolto 1.400 firme per indire due quesiti sulla preservazione del Meazza e per chiedere l'annullamento della delibera di giunta che ha sancito il "pubblico interesse" al progetto di Milan e Inter. Contro il 'no' del Collegio, il Comitato ha già depositato un ricorso al tribunale civile di Milano assistito dagli avvocati Veronica Dini e dallo studio legale Saltalamacchia. E anche qui - sul fronte del Comitato, c'è da raccontare qualcosa. Lo studio legale Saltalamacchia non è infatti la prima volta che incrocia la strada di Scaroni, numero uno del Milan e un tempo numero uno dell'Eni. Era infatti stato proprio quel pool di legali a muovere azioni legali per fatti risalenti al mandato di ad di Scaroni all'Eni, in tutela della comunità Ikebiri, sul delta del Niger. Vecchie storie e vecchie strade che tornano casualmente ad incrociarsi sullo stadio.

San Siro: chi è il notaio Roveda

Ma torniamo al notaio Roveda: classe '62, fra i massimi esponenti della categoria nel capoluogo lombardo, è il professionista davanti al quale per decenni sono stati siglati gli atti riguardanti l'universo Fininvest e gli affari della famiglia dell'ex premier. Ad esempio la convocazione dell'assemblea del Milan nell'aprile 2017 che ha ratificato il passaggio di proprietà del club di via Aldo Rossi da Fininvest al cinese Yonghong Li, firmata proprio da Roveda invece che da Adriano Galliani, l'ex numero due dei rossoneri, che la settimana scorsa ha invece aderito ufficialmente al 'Comitato SanSÌro', favorevole alla costruzione di un nuovo impianto al posto della Scala del Calcio.

Oltre ad Arrigo Roveda, il Collegio dei Garanti del Comune di Milano che si è espresso in maniera contraria al referendum è formato dall'avvocatessa Paola Giula Belloli e da Michele Saponara nel ruolo di presidente, storico avvocato penalista di Milano, già presidente dell'Ordine professionale, della Camera penale, eurodeputato con Alleanza Nazionale e poi onorevole alla Camera dei deputati con Forza Italia, sottosegretario all'Interno nel governo Berlusconi fra il 2004-2006, membro laico del Consiglio superiore della magistratura, presidente dell'Organismo di Vigilanza di Expo 2015 e membro del cda della società che ha gestito l'Esposizione Universale.

