Lo Stato restituisce a Milano un quarantesimo delle risorse che riceve

C'è un dato che emerge dalla relazione del comitato per la trasparenza e legalità di Palazzo Marino aggiornata ai primi 6 mesi del 2024 e diffusa ieri. Ed è lo squilibrio tra le risorse che da Milano vanno alle casse dello Stato (circa 20 miliardi di euro) e quelle che fanno il percorso inverso (circa 500 milioni di euro). In sostanza torna indietro un quarantesimo di ciò che il capoluogo lombardo gira allo Stato grazie alla ricchezza prodotta. Come riferisce l'agenzia Dire, per quanto riguarda, invece, i costi sostenuti dal Comune, la voce principale è rappresentata dal servizio di trasporto pubblico locale. Come si legge nel documento, "il 30% del costo sostenuto, infatti, non è pagato né dalla bigliettazione né dallo Stato (il contributo veicolato dalle Regioni si è ridotto del 10%)