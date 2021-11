Lo studio legale Boies Schiller Flexner presto a Milano

In un'intervista a Repubblica il managing partner David Boies, ha annunciato che la boutique americana Boies Schiller Flexner, specializzata in contenziosi, aprirà un ufficio nel capoluogo lombardo. L'idea di aprire uno studio a Milano nasce a seguito della Brexit.

La sede centrale è a New york e vanta la presenza di ben 180 avvocati, ma sono in tutto una decina gli uffici negli Stati Uniti. A Milano, lo studio si rivolgerà in particolare alle aziende italiane ed europee che hanno interessi negli Stati Uniti d'America.B