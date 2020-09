Locale di 'ndrangheta di Legnano, chieste pene sino a sedici anni di carcere

Processo Krimisa, al termine della sua requisitoria nell'ambito dello stralcio varesino, il pm della Dda di Milano Alessandra Cerretti ha chiesto condanne da cinque a sedici anni di carcere in Corte d'Assise per le sette persone accusate di aver favorito la locale di 'ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo. La pena piu' alta, 16 anni, e' stata richiesta, al termine di oltre otto ore di esposizione, per Cataldo Casoppero, 7 per Antonio De Novara, 10 per il fratello Cristoforo De Novara, 5 per Giampaolo Laudani (ieri nuovamente indagato insieme al suo legale), 5 anni per Sandra Marte, 5 anni e 6 mesi per Giuseppe Rispoli, figlio del presunto boss Vincenzo Rispoli.