Lodi, aspirante trapper ubriaco prende a morsi infermieri

Lodi, aspirante trapper ubriaco aggredisce infermieri

Un ragazzo di 19 anni, residente a Lodi ha aggredito con morsi, calci e sputi ngli infermieri del pronto soccorso dell'ospedale della città che volevano aiutarlo. Il 19enne, aspirante trapper, era in evidente stato confusionale per l'assunzione di sostanze alcoliche ed è stato portato al Pronto Soccorso in un'ambulanza chiamata da degli amici.

Una volta arrivato in ospedale, il ragazzo non voleva farsi curare e ha minacciato e aggredito il personale sanitario, tanto che sono intervenuti i carabinieri. Il ragazzo però ha morso e insultato anche le forze dell'ordine. Il giovane si è calmato solo una volta sedato.

Una volta abbandonato il pronto soccorso, i carabinieri hanno fermato il ragazzo e gli hanno comunicato di essere stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale, resistenza e lesioni. Lunedì si è tenuto in tribunale a Lodi il processo per direttissima. Il giudice di Lodi ha disposto l’obbligo di firma per l’imputato.