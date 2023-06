Lodi, assolto in via definitiva l'ex sindaco Uggetti: "Tenuità del fatto"

Assolto in via definitiva l'ex sindaco Pd di Lodi Simone Uggetti. Era tra gli imputati a Milano nel processo d'Appello bis relativo a turbativa d'asta per la gara legata alla gestione delle piscine coperte. Secondo i giudici Uggetti è non punibile per la particolare tenuità del fatto. Assolti anche l'avvocato Cristiano Marini e il dirigente comunale Giuseppe Demuro. Uggetti ha commentato: "Dopo 7 anni di sofferenza è emersa la verità: abbiamo agito nell'interesse pubblico". La decisione dei giudici non sarà impugnata.

Guerini: "Uggetti, fissata definitivamente la verità"

Lorenzo Guerini ha commentato: "Sono davvero molto contento, per Simone e le altre persone coinvolte in questa vicenda lunga sette anni, dolorosa per loro e le loro famiglie. La sentenza di oggi, pur non ripagando le sofferenze di questi anni, fissa definitivamente la verità".