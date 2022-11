Lodi, Guidesi premia 11 nuove attività storiche. Video

Lodi, Guidesi premia 11 nuove attività storiche

L'assessore regionale allo Sviluppo Economico Guido Guidesi lo scorso venerdì ha premiato le attività storiche della provincia di Lodi che hanno ottenuto il riconoscimento da Regione Lombardia nel 2022. Sono negozi, locali e botteghe artigiane che hanno svolto la propria attività senza interruzioni per almeno 40 anni.



Per la prima volta la premiazione, proprio su volontà dell'assessore, è avvenuta in tutti i territori provinciali, dove l'assessore ha incontrato di persona chi manda avanti da così tanto tempo le aziende. Guidesi ha incontrato di persona chi da tanti anni manda avanti queste attività per ringraziarli e capire meglio di che cosa c'è bisogno.









Guidesi: mantenimento delle peculiarità economiche e delle tradizioni

"Il conferimento del marchio identificativo di attività storica - ha evidenziato Guidesi - è un riconoscimento che vuole innanzitutto dire grazie da parte di Regione Lombardia. Regione che, mettendosi giustamente a servizio, le premia direttamente sui territori e nel caso odierno anche presso le loro attività. Il grazie di Regione Lombardia è doveroso per il servizio che svolgono alla loro comunità di riferimento da tantissimi anni. Sono un presidio di mantenimento delle peculiarità economiche, delle tradizioni, ma anche di innovazione attraverso i cambi generazionali. Non è quindi solo resilienza, ma anche sapersi innovare garantendo allo stesso tempo un servizio fondamentale alle comunità dove sono ubicate".



Ad oggi sono 65 le piccole imprese nel Lodigiano che possono fregiarsi del marchio di 'Attività storica' rilasciato da Regione Lombardia. Nello specifico, si contano 7 botteghe artigiane, 19 locali e 39 negozi.