Lodi, si presenta alla Maturità con una pistola: "Promuovetemi"

Si è presentato davanti alla commissione d'esame della Maturità armato di pistola, intimando ai professori di promuoverlo. E' accaduto oggi attorno alle 13 all'istituto superiore Cesaris di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Protagonista, riferisce Repubblica, un 18enne che ha estratto l'arma una volta rimasto solo con i docenti. A disarmarlo è stata proprio una professoressa, che ha preso la pistola lasciata sul banco dal 18enne. Sono quindi stati chiamati i carabinieri: il 18enne è stato portato in ospedale a Codogno per accertarne lo stato di salute mentale. La pistola dopo ulteriori controlli sarebbe risultata scarica.