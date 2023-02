Logistica ed evasione, confermato il sequestro da 24,4 mln a Brt

Convalidato dal tribunale di Milano il sequestro da 24,4 milioni a carico di Brt (ex Bartolini) disposto dalla Procura ed eseguito dagli uomini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza la scorsa settimana. Il gip di Milano ha accolto le tesi del sostituto procuratore Paolo Storari che indaga sul presidente della società Giorgio Bartolini e il ceo Dalmazio Costantino Manti per evasione fiscale realizzata lungo le catene di appalto di manodopera con fatture per operazioni giuridicamente inesistenti.