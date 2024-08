Logistica: Lombardia ospita gli 'Stati Generalidel Nord Ovest'. Terzi: "Agire in chiave macroregionale"

Logistica: Lombardia ospita gli 'Stati Generalidel Nord Ovest'

A settembre, Palazzo Lombardia sarà il centro nevralgico per la logistica con l'evento degli 'Stati Generali della Logistica del Nord Ovest', in programma il 25 e 26 settembre. L'incontro, che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e imprenditoriali, mira a rafforzare la collaborazione strategica tra Lombardia, Piemonte e Liguria in un settore cruciale per l'economia regionale. "Dopo l'edizione di Genova dello scorso anno, siamo pronti a discutere scenari e politiche per potenziare l'intermodalità e le infrastrutture logistiche", ha dichiarato l'assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche della Lombardia, Claudia Maria Terzi.

Verso una collaborazione macroregionale per la logistica

L'evento sarà un'importante occasione per discutere il futuro della logistica a livello macroregionale, includendo anche la conferenza del nuovo Corridoio Europeo 'Mare del Nord - Reno - Mediterraneo'. Con 35 miliardi di euro di indotto e oltre 28.000 imprese attive, la logistica in Lombardia rappresenta un pilastro dell'economia nazionale. A luglio, il Consiglio regionale lombardo ha anche approvato una nuova legge per disciplinare gli insediamenti logistici, un passo avanti verso uno sviluppo più sostenibile e armonizzato delle infrastrutture regionali.