Lombardia 2023, Fontana: "Preservare l'unità del centrodestra"

Intervenendo a Salute Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano, il governatore di Regione Lombardia Attilio Fontana ha affrontato anche il nodo delle elezioni ed in particolare la disponibilità data a candidarsi da parte della vicepresidente Letizia Moratti: "Come dico da un mese, ho dato disponibilità a discutere di essere ricandidato, il valore che deve essere preservato è l'unità del centrodestra e il centrodestra deve prendere decisioni. Se ci sono rimasto male venerdì alle parole della Moratti? No, solo quando perde il Milan ci resto male"

Fontana e i ballottaggi: le difficoltà del centrodestra nei voti "estivi"

Un passaggio anche sull'esito dei ballottaggi: Fontana ha annotato come ci sia un tema legato alle difficoltà del centrodestra nei voti "estivi": "La cosa che si deve sottolineare e' che la data delle elezioni e' assolutamente anomala. Seconda cosa, storicamente il centrodestra ha sempre sofferto nei turni di ballottaggio. Bisogna convincere la gente, che gia' ha una certa disaffezione di suo ad andare a votare il 26 di giugno, in una bella giornata in cui e' piacevole andare a fare il bagno - ha aggiunto Fontana -. Una questione che non si riesce a spiegare ma che e' fisiologica, inaccettabile che le percentuali di voto siano intorno al 30 per cento". Fontana ha confermato il vertice di oggi in via Bellerio con Salvini e Giorgetti.

Fontana: "Le critiche? I cittadini si aspettano che le istituzioni decidano"

"Nel periodo della pandemia sono stato molto attaccato e se da un lato mi sono sentito tutelato all’interno della conferenza delle regioni, lo sono stato meno a livello politico. Il politico innanzitutto deve saper decidere mettendosi a servizio della comunità e la decisione a volte è molto difficile, però ho imparato nel corso della mia esperienza politica che la gente vuole che le istituzioni decidano”. Così Fontana.

Palù: "Ci si deve basare sulla verità scientifica"

“Servire” il tema del panel di Fontana al quale hanno preso parte, oltre al Presidente di Regione Lombardia, anche Giorgio Palù, Presidente dell’Agenzia Italiana del Farmaco ed Enrico Pazzali, Presidente Fondazione Fiera Milano. “L’informazione è cambiata da quando esiste internet – ha spiegato Palù- e nel caso della scienza ci si deve basare più sulla verità scientifica, che per sua natura è mutevole, perché alcuni trial clinici danno risultati diversi a due a tre anni. Abbiamo un bagaglio di conoscenze che oggi ci fa sapere che conosciamo 4 coronavirus da 3 mila anni e che sono diventati endemici e sempre presenti nella specie umana, per fortuna sono meno contagiosi di Covid Sars 19. Il fatto che ancora sia in circolazione ci fa pensare che non sia nella sua fase finale”.

Pazzali (Fiera): "In pandemia ci siamo messi a disposizione"

Fondazione Fiera si è messa a disposizione per creare un importante hub vaccinale a Milano e attrezzato un ospedale nonostante le critiche “a me piace risolvere i problemi e non ho mai dato importanza alle critiche- ha dichiarato Pazzali-. Ci siamo messi a disposizione perché sappiamo, per nostra natura, gestire grandi flussi di persone e abbiamo fatto la nostra parte”.