Lombardia 2023, Cecchetti: "Da alleati conferme per Fontana"

Da parte degli alleati del centrodestra per ora c'e' stata assolutamente convergenza sulla ricandidatura di Attilio Fontana, presidente che ha dovuto affrontare momenti problematici della Regione e che ne e' uscito molto bene". A dirlo e' il coordinatore della Lega Lombarda, Fabrizio Cecchetti, al termine di una riunione del Carroccio a Palazzo Pirelli, alla quale era presente anche Matteo Salvini. Sui tempi per la conferma della ricandidatura di Fontana, Cecchetti aggiunge: "Penso brevi. Per quanto riguarda noi, e le dichiarazioni dei colleghi a livello regionale, gia' da adesso" c'e' la ricandidatura di Fontana "perché Santanchè, Ronzulli e Tajani non hanno il minimo dubbio sulla conferma della ricandidatura di Attilio Fontana". E a chi gli chiedeva se la ricandidatura sia a rischio, nel caso in cui in Sicilia non si dovesse trovare l'accordo su Musumeci, Cecchetti risponde: "Mi occupo di Lombardia ma non penso, perche' Fontana e' stato il miglior presidente in un momento drammatico e siamo convinti che il centrodestra, compatto, non si lasci sfuggire questa occasione nel riconfermarlo presidente".

Cecchetti (Lega): "Moratti valore aggiunto ma centrodestra punta su Fontana"

"La vicepresidente Moratti è un valore aggiunto per il centro-destra, non c'e' nessun tipo di contrasto. Ovviamente si prende atto, come ha detto anche la stessa vicepresidente Moratti, che la decisione spettava ai partiti di centrodestra e i partiti di centrodestra si sono esposti per Fontana, ricandidato presidente". A dirlo e' il coordinatore della Lega Lombarda, Fabrizio Cecchetti, rispondendo a una domanda sul fatto che Moratti si sia messa a disposizione per un'eventuale candidatura. "Penso che il buon senso e la voglia di far bene per i lombardi, prevarrà su qualsiasi tipo di polemica, che molte volte non è poi reale fino in fondo", ha concluso Cecchetti.

Lombardia 2023, Fontana: "Aspetto conferme centrodestra"

"Io mi aspetto la conferma del centrodestra". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine di un incontro al Pirellone con i consiglieri regionali e assessori lombardi della Lega con il segretario Matteo Salvini, rispondendo a chi gli ha chiesto se si aspetti o meno un passo indietro della vicepresidente, Letizia Moratti, anch'essa disponibile a candidarsi alla presidenza alle regionali del 2023.

Fontana: "Abbiamo affrontato tutti i temi all'ordine del giorno sulla nostra Regione"

"Dagli alleati ho letto le dichiarazioni che sono state rese e tutti indicavano in me come il possibile candidato quindi oltre non posso sapere" ha aggiunto. "Abbiamo affrontato tutti i temi all'ordine del giorno sulla nostra Regione e si è parlato anche della mia ricandidatura ed è stata ribadita la volontà di candidare me quindi ringrazio ancora una volta Matteo Salvini, ringrazio Fabrizio Cecchetti e tutto il gruppo dei consiglieri e degli assessori che hanno sostenuto questa possibile ipotesi" ha concluso Fontana.