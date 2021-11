Lombardia 2023, il Pd ci crede e scalda i motori

Lombardia 2023: il Pd scalda i motori, con un percorso finalizzato a trovare il candidato ideale che partirà già quetso venerdì pomeriggio con l'assemblea regionale del partito all'auditorium Gaber al Pirellone. Sara' il segretario nazionale Enrico Letta "a dare il via al percorso per provare a prenderci la Regione" ha spiegato Fabio Pizzul. Certo la Lega "e' radicata con il territorio" ma il centrodestra, osserva il capogruppo dem al Pirellone, non e' in un buon momento e "per la prima volta si e' inoculato nella gente l'idea che la Lombardia, a partire dalla sanita', non e' cosi' efficiente". Quindi e' il momento "di provarci davvero cominciando per tempo". "L'ipotesi e' quella di trovare un candidato entro primavera con una coalizione piu' ampia possibile". Alcuni nomi, riepiloga Ansa, sono gia' usciti, da Carlo Cottarelli, a sindaci come il bresciano Emilio Delbono, all'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, ma e' ancora presto per fare ipotesi, i giochi sono stati appena aperti.