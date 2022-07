Lombardia 2023, ipotesi Giorgetti? Il ministro nega: "Sosterrò Fontana"

Lombardia 2023, la Lega esclude l'ipotesi Giorgetti: "Il candidato è Fontana"

Giancarlo Giorgetti come terzo nome per uscire dall'insidiosa contrapposizione venutasi a creare tra Attilio Fontana e Letizia Moratti, presidente e vicepresidente di Regione Lombardia entrambi intenzionati a candidarsi nel 2023. L'ipotesi della candidatura dell'attuale ministro allo Sviluppo economico pare essere stata presa in considerazione ieri a Montecitorio durante il vertice tra leader del centrodestra.

Ma, come riporta Adnkronos, fonti interne alla Lega smentiscono: "Il nostro candidato è, e resta, Attilio Fontana".

Lombardia, anche Giorgetti smentisce: "Sostengo con convinzione Fontana"

Ed anche lo stesso Giorgetti interviene a smentire l'ipotesi: "Pur ringraziando per l'iniziativa che ha appreso oggi da alcuni quotidiani", il ministro ha detto di "non essere disponibile a una eventuale candidatura per la presidenza della Lombardia" e che "sosterrà con convinzione Attilio Fontana". Giorgetti ha ricordato di essere stato "il primo a esprimersi in favore del rinnovo dell'attuale governatore, al quale lo lega un rapporto di stima politica e amicizia personale".