Lombardia, 443 casi positivi. Ma si conferma il trend discendente settimanale



Il numero dei casi positivi è 443, decisamente più alto di quello comunicato ieri, con un numero di tamponi inferiore. Si conferma comunque il trend in diminuzione a livello settimanale.Il numero di tamponi dichiarati scende a 17’000 rispetto ai 19’000 di ieri.



Però il numero delle analisi in corso scende da 7’500 a 5’200 circa, quindi il numero di tamponi effettivi è decisamente superiore, poco più di 19’500!La percentuale di tamponi positivi rispetto ai tamponi efficaci (positivi + negativi) rimane intorno al 6%. Un dato che è comunque positivo, rafforzato anche dal fatto che, nelle persone «nuove» la percentuale dei positivi rimane intorno al 4%. Di seguito l'analisi di Samuele Astuti, professore presso l'università Carlo Cattaneo e Consigliere Regionale Lombardia del PD, sulla base dei dati ufficiali pubblicati da Regione Lombardia. (SCARICA QUI L'ELABORAZIONE DEI DATI DEL PROF. ASTUTI E L'ANALISI COMPLETA).



I valori sono più alti di quelli di ieri, ma comunque bassi rispetto ai giorni precedenti.Il numero dei decessi giornalieri rimane stabile; oggi sono 56. Si conferma il trend discendente su base settimanale: quest’ultima settimana sono 390 contro i 526 della settimana precedente.Oggi in terapia intensiva sono ricoverati 199 pazienti, sotto la soglia dei 200!

Continuiamo ad essere su una pericolosa altalena il numero di tamponi diminuisce rispetto a ieri gli operatori sanitari della nostra regione non sono ancora stati tutti sottoposti a tampone i test sierologici agli operatori sanitari vanno a rilento non sappiamo da dove arrivano i nuovi casi e l’analisi qualitativa più volte richiesta non è mai stata effettuata. Dopo 89 giorni di lockdown, manca una strategia di contenimento efficace che identifichi con precisione le operazioni di testing e tracing



Qui la dashboard coi dati interattivi.